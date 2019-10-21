حالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال ساعات

حالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق بالمملكة خلال ساعات

2019/10/21
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، كما توقع أن تشهد بعض المناطق حالة مطرية بداية من يوم الأربعاء.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء”.

وأردف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال “الشرقية” و”الوسطى”، والتأثير قد يطول القطاع الغربي.

وأضاف “يتوقع أن تستمر بضعة أيام، لافتا: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عسير، الباحة، جازان وربما منطقة مكة”.

 


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