حديث #الراتب .. كوميكسات ضاحكة وخطط للترفيه

المواطن - أحمد سعيد - متابعة

اليوم تعلو سيرة الراتب، إذن هي اللحظة المنتظرة والفرحة الغامرة، بحسب ما عبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إن يوم الراتب هو يوم المجد الوحيد، الذي بعده يتذكر كل صاحب راتب ما عليه من مسؤوليات أو متطلبات شخصية أو ديون، وهو ما أثار في نفوس المغردين الشهية إلى السخرية.

كوميكسات ضاحكة وتمنيات وبُشريات أوردها أصحاب المرتبات عبر تويتر، مع يوم نزول “الضيف المنتظر”، كما أسمته إحدى المغردات في إشارة ضاحكة إلى انصرافه العاجل، والبعض الآخر دعا بأن يجعل كل صاحب راتب لأمه نصيباً منه، وللمساكين كذلك والمحتاجين، فيما تواصلت الأحاديث عن البرامج المنتظرة بعد صرف الراتب.

وخطط بعض أصحاب الرواتب، بحسب تغريداتهم، لزيارة موسم الرياض، الذي يبث فعاليات مميزة يومياً وبرامج ترفيهية لا تنتهي، فيما فكر آخرون في الاكتفاء بلزوم البيت والترويح عن أنفسهم برائحة الراتب، وذلك في تعليقات حملت طرافة وكوميكسات وإيموشنات ضاحكة ومتنوعة.

وتبدأ وزارة المالية في السعودية، إيداع رواتب الموظفين، اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر، وهو موعد معتاد عليه من قبل الوزارة في أواخر كل شهر، لإيداع رواتب الموظفين في البنوك.