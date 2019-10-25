حرس الحدود بالخفجي ينقذ 4 بحارة احترق قاربهم في عرض البحر
تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية

حرس الحدود بالخفجي ينقذ 4 بحارة احترق قاربهم في عرض البحر

2019/10/25
الساعة 11:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، من إنقاذ أربعة أشخاص من الجنسية الهندية تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهد أفرادها قارب نزهة يحترق في عرض البحر، شمال شرق مركز منيفة على بعد ثمانية أميال بحرية تقريبًا، وعلى متنها أربعة أشخاص يطلبون المساعدة.

وأضاف: “على الفور، تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وإخلاء طاقم القارب بالكامل، وبجهود مشتركة تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية دون وقوع أية إصابات، وجميع أفراد طاقم القارب بصحة جيدة”.


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