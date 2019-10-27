حرس الحدود ينقذ طفلاً من الغرق في شاطئ حنيش بالقنفذة‎

حرس الحدود ينقذ طفلاً من الغرق في شاطئ حنيش بالقنفذة‎

2019/10/27
الساعة 9:47 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القنفذة‎

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة في قطاع القنفذة, يوم السبت ٢٧/ ٢/ ١٤٤١هـ، , طفلاً، يبلغ من العمر 12 عاماً، من الغرق أثناء ممارسته السباحة في منتزه حنيش.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، أنه أثناء متابعة دورية البحث والإنقاذ لعملها المعتاد في الموقع، شاهدت طفلاً ، يتعرض لحالة غرق، وعلى الفور تم إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تم نقله إلى مستشفى القنفذة العام للكشف عليه، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر والانتباه لأطفالهم، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.


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