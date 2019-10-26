حرس الحدود ينقذ عائلة من 8 أشخاص في الخفجي
علقت مركبتهم في الرمال وغمرتها المياه

حرس الحدود ينقذ عائلة من 8 أشخاص في الخفجي

2019/10/26
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية، يوم أمس الجمعة، من إنقاذ عائلة مكونة من ثمانية أشخاص بعد أن علقت مركبتهم بالرمال وغمرتها المياه بسبب الأمواج، بالقرب من شاطئ البحر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخفجي، والمتضمن مشاهدة أفراد الدورية الساحلية مركبة عالقة بالرمال، بالقرب من شاطئ البحر، لعائلة مكونة من ثمانية أشخاص.

وأضاف: “على الفور، تم توجيه الدورية الساحلية للموقع، وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتم الاطمئنان على وضعهم الصحي، ومساندتهم في تخليص المركبة العالقة بالرمال، وهم بصحة جيدة”.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.


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