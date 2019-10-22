حريق ضخم بمركز للمؤتمرات في نيوزيلندا

المواطن - متابعة

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء، في مركز للمؤتمرات قيد الإنشاء في مدينة “أوكلاند” في نيوزيلندا مما أجبر السلطات على إجلاء مئات الأشخاص بعد صعود أدخنة كثيفة من موقع الحريق.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن الحريق اندلع بالقرب من برج “سكاي سيتي” الشهير وسط المدينة النيوزيلندية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة فرضت طوقا أمنيا وتساعد في عمليات إجلاء العمال من المنطقة بينما يكافح رجال الإطفاء النيران التي مازالت مشتعلة.

ولم ترد أي أنباء فورية عن إصابة أو محاصرة أي أشخاص داخل مركز المؤتمرات الذي اندلع به الحريق.