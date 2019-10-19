حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

حريق في محطة وقود بالدمام والمدني يتدخل

2019/10/19
الساعة 10:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في خزانات وقود محطة بحي العنود.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق.


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