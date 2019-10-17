حساب المواطن رداً على صرخة مطلقة تعول 4 أبناء: صك الولاية شرط الدعم

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة عند التسجيل بحسب كل حالة حتى يتم صرف الدعم بعد انطباق باقي معايير الاستحقاق.

وتلقت خدمة المستفيدين من البرنامج صرخة من مطلقة تعول 4 أبناء توقف عنها الدعم، ورد عليها بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” ولديك تابعان لا بد من إرفاق المستندات المطلوبة ( صك ولاية أو إثبات احتضان ) حتى يتم صرف الدعم بعد انطباق باقي المعايير.

وأوضح حساب المواطن أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وبالنسبة لمن تقدم بطلب التسجيل في حساب المواطن للمرة الأولى بعد إيداع الدفعة الـ23 قالت خدمة المستفيدين : في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد الرئيسي بها عن طريق الدخول إلى الحساب ثم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر ديسمبر .

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.