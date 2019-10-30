حساب المواطن يرد على 5 استفسارات مهمة

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وأوضح حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن أنه يتم إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ولفت حساب المواطن في سياق آخر إلى أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، وفي حال كان عائل الأسرة فاقد الأهلية لابد من إرفاق المستندات المطلوبة (صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند يوضح الحالة المرضية).

جدير بالذكر أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الرابعة والعشرون بتاريخ 10 نوفمبر الموافق يوم الأحد.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار آخر، إنه بالإمكان التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.