حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح شروط التسجيل

المواطن - الرياض

في الوقت الذي يترقب فيه ملايين المواطنين صرف دعم حساب المواطن أعاد البرنامج التأكيد على شروط التسجيل للحصول على الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار بهذا الخصوص: يشترط للتسجيل في حساب المواطن أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية ويُستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل، ألّا يكون سجينًا أو مقيمًا إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية، توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة مع إرفاق المستندات المطلوبة حسب الحاجة.

وحول معايير صرف الدعم قالت خدمة المستفيدين، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل حيث يستمر التسجيل حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة يوم غد الخميس.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.