حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال إلغاء السجل التجاري للحصول على الدعم

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال شطب السجل التجاري للمستفيد، يجب التوجه إلى دراسة الأهلية وتقديم اعتراض على عدم الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن شكا من عدم حصوله على الدعم لمدة السنتين تقريباً، رغم أنه ألغى السجل التجاري، ويظهر له إنه غير مؤهل في حسابه.

ورد حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام ، في حال تم شطب السجل التجاري يمكنك التوجه إلى ” دراسة الأهلية ” لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، وفي حال تم تجاوز مدة الاعتراض ” ٣ أشهر “بإمكانك الضغط على” إعادة تقديم الطلب “ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.