حساب المواطن يُذكر بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على العديد من الاستفسارات بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة من الدعم.

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، موضحًا أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والعشرين بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، اليوم الثلاثاء، أن برنامج حساب المواطن نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب المواطن 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب المواطن تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.