حساب المواطن يرد على استفسارات مهمة بعد إيداع الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر، وبالإمكان التأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل دخول – الدفعات المالية).

وأعلن برنامج حساب المواطن في الساعات الأولى من صباح اليوم عن بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

ويتم صرف البدل الخاص ببرنامج حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ورد حساب المواطن على استفسارات مهمة وجهها مواطنين، حيث شدد على أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وأضاف في سياق آخر، أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى في حساب المواطن إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.