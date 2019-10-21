حسناء الحماد تخطف أول ذهبية للسعودية في دورة الخليج

المواطن - مروة نبيل

توجت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد بأول ميدالية ذهبية سعودية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدورة الرياضة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في الكويت.

وظهرت لاعبة الأخضر، حسناء الحماد بمستوى مميز، ونجحت في الفوز بذهبية فردي سلاح السايبر بعد أن تجاوزت نظيرتها الإماراتية شهد خرام في المباراة النهائية بنتيجة 15/6 نقطة.

وتوجت رئيسة الوفد السعودي في دورة الخليج، الأميرة نوف بنت خالد، حسناء الحماد بالذهبية، مؤكدةً بأن ما حققته دليل على أن الرياضيات السعودية قادرات على الصعود لمنصات التتويج، وتحقيق المزيد من الميداليات خلال الأيام المقبلة.

وجاءت ذهبية حسناء الحماد في اليوم الثاني من منافسات المبارزة، حيث اكتفت اللاعبات السعوديات الثلاث لين الفوزان، وسارة السالمي، وأسيل حلواني، باحتلال المراكز 11 و13 و14 في ترتيب “فلوريه” الفردي، خلال اليوم الأول.