حظر التجول في دالاس الأمريكية بسبب الأعاصير

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الأمريكية حظرًا للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس، بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة الثانية على التوالي.

وقالت هيئة الأرصاد: “إن أنباء وردت عن تلقي ثلاثة أشخاص علاجًا بالمستشفى لإصابتهم بجروح، بعد أن اجتاحت العاصفة شمال دالاس الأحد الماضي برياح بلغت أقصى سرعة لها 225 كم في الساعة”.

وألزمت إدارة الشرطة السكان في دالاس بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحًا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 42 ألف شخص بحلول الاثنين الماضي؛ مما دفع شركات الكهرباء للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.