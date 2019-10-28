حظر تجول و6 قتلى و100 مصاب حصيلة مظاهرات العراق اليوم

حظر تجول و6 قتلى و100 مصاب حصيلة مظاهرات العراق اليوم

2019/10/28
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أفادت مصادر إعلامية، بمقتل 6 متظاهرين في العاصمة بغداد، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين في رابع أيام الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بإسقاط الحكومة.

وأوضح مسؤولون عراقيون أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد من الساعة 12 ليلًا إلى 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد فرض محافظة كربلاء حظرًا للتجول بدءًا من الساعة السادسة من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، حتى إشعار آخر.

من جانبه، صوت مجلس النواب العراقي على تولي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، فيما أعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال 4 أشهر.


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