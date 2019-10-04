حفارات النفط النشطة في أمريكا تهبط للأسبوع الـ7 على التوالي

المواطن - متابعة

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي، بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3 حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ مايو/ أيار 2017.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارًا قيد التشغيل.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلًا من زيادة الإنتاج.