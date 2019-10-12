حقيقة إغلاق 50% من مصانع الأدوية بالمملكة!

حقيقة إغلاق 50% من مصانع الأدوية بالمملكة!

2019/10/12
الساعة 5:05 مساءً
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المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن الهيئة أغلقت 50% من مصانع الأدوية في المملكة والتي زارتها خلال عام 2019.

وقالت الغذاء والدواء إن هناك صحيفة نشرت يوم الثلاثاء الماضي خبرًا تحت عنوان “إغلاق 50% من مصانع الأدوية وضبط أغذية ملوثة بالإشعاع”، موضحةً أن عنوان ومضمون الخبر غير دقيق، حيث تم نقله عن رئيس الهيئة هشام الجضعي ولم يكن يتعلق بمصانع محلية في المملكة.

ولفتت الهيئة إلى أن رئيس الغذاء والدواء ذكر خلال لقاءه بإعلامي المنطقة الشرقية في معرض حديثه بأن الهيئة وضمن جهودها في تكثيف الرقابة تقوم بالتعاون مع الدول المصدرة بحملات تفتيش على مصانع الأدوية والأغذية في دولة المنشأ قبل تصدير منتجاتها إلى المملكة، وأسفرت إحدى الحملات في دولة مصدرة عن إغلاق 50% من المصانع التي تم زيارتها في تلك الدولة بعد إيقاف تعامل المملكة معها بسبب مخالفات تم رصدها، مؤكدةً أن المقصود مصانع خارج المملكة وليست مصانع محلية.


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