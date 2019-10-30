حقيقة طلب بريجوفيتش الرحيل عن #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، يحيى بخش، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة الصربي ألكساندر بريجوفيتش في الرحيل عن العميد.

وقال بخش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا صحة لما تم نشره اليوم عن طلب اللاعب ألكساندر بريجوفيتش بفسخ عقده مع النادي”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد تغريدته قائلًا: “لدينا مباراة هامة غدًا علينا دعم الفريق واللاعبين كما تعودنا منكم دائمًا، كل الأمنيات للعميد بالتوفيق”.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة بريجوفيتش في الرحيل عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ لعدم إيفاء الإدارة بوعودها ببناء فريق قوي يُنافس في جميع البطولات، بجانب ارتفاع قيمة راتبه، ما يشكل عبئًا على إدارة النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.