حقيقة عودة إبراهيموفيتش لـ الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، عن وجود نية لدى اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في العودة لـ الدوري الإسباني.

وكان إبراهيموفيتش أثار الجدل حول إمكانية عودته لـ الدوري الإسباني بعدما نشر فيديو له وهو يقول: مرحبًا إسبانيا، خمنوا لماذا سأعود؟

وعلى الفور قالت تقارير إسبانية إن عودة زلاتان إبراهيموفيتش لـ الدوري الإسباني قد تكون من بوابة أحد أندية الدوري الإسباني الممتاز.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب في الدوري الإسباني من بوابة نادي برشلونة وذلك في الفترة من عام 2009 حتى عام 2011، ولكنه رحل عن النادي الكتالوني لوجود خلاف بينه وبين مدرب البارشا آنذاك بيب جوارديولا.

ويرغب إبراهيموفيتش في الانتقال للدوري الإيطالي بدلًا من الدوري الإسباني، حيث قيل إن المهاجم السويدي يطمح وبقوة للانضمام إلى نادي نابولي الإيطالي.

وكان كل من أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي ومدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكدا رغبتهما في تواجد إبراهيموفيتش في صفوف نابولي، مما يجعل فرص انضمام المهاجم السويدي لـ الدوري الإسباني تكاد تكون معدومة.

من ناحية أخرى، حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني إنجازًا أكثر من رائع بعد نهاية مباراة برشلونة ضد بلد الوليد التي أُقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان ميسي نجح في إحراز 50 ركلة حرة مباشرة بعد أن سجل الهدف الثالث لـ برشلونة من ركلة حرة في شباك بلد الوليد خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني.

وقبل مواجهة ليجانيس، أعلن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة الفريق لمباراة الريال ضد ليجانيس المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويطمح ريال مدريد للفوز على ليجانيس، لمطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.