حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة ضد الفتح

ويُدير مباراة العدالة ضد الفتح الحكم الغامبي باكاري غاساما، ويُساعده الثنائي السنغالي كامارا جبريل ومالك الحاج، والحكم الرابع خالد الطريس، وحكم الفيديو الألماني توبياس ويتز، ويُساعده مواطنه مارتين توميس.

ويلعب العدالة ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة 5:50 مساء، ويدخل الفريقان المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

الهلال ضد ضمك

ويقود مباراة الهلال ضد ضمك اليوم، البرتغالي هوغو ميغيل، ويُساعده الثنائي الهولندي أنجليو بونمام ونيكولاس سيبرت، والحكم الرابع بول فان بوكيل، وحكم الفيديو المجري فيكتور كاساي، ويُساعده جوي كوجي.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد ضمك عند الساعة 6:05 مساء، ويطمح الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

الأهلي ضد التعاون

ومن المقرر أن يُدير مباراة الأهلي ضد التعاون طاقم برتغالي يقوده خورخي سوسا، ويُساعده ريكاردو سانتوس وخورخي فيرنانديز، والحكم الرابع الصربي دانيلو غروجيتش، وحكم الفيديو فابيو فيريسمو، ويُساعده داليبور دورديفيتش.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد التعاون عند الساعة الثامنة مساء، ويطمح كل منهما تحقيق الفوز.