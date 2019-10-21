حكم مباراة #الهلال والسد يُثير قلق الهلاليين .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي لإدارة مباراة الهلال والسد القطري غدًا في إياب دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأبدى جمهور الهلال قلقه حول الحكم محمد تقي، خاصة أن الأندية السعودية لم تعرف معه طعم الانتصار حينما يكون حكمًا لمبارياتها.

وستكون مباراة الهلال والسد غدًا، هي أول مباراة يُديرها محمد تقي للزعيم في دوري أبطال آسيا.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة وذلك من أجل العبور إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في مدينة الدوحة القطرية.

من ناحية أخرى، طمأن اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جماهير الزعيم وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أول أمس السبت مع نجوم أزرق العاصمة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن نواف العابد شارك في مران استرجاعي، بعد تصديره القلق لجماهير نادي الهلال بوضع يده على قلبه في الشوط الثاني من مباراة ضمك بعد إصابته.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته للاعب نواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت الجمعة الماضية ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نواف العابد وضع يده على قلبه وسقط بمفرده على أرضية ملعب جامعة الملك سعود خلال مباراة ضمك دون أن يقترب منه احد، حيث أوقف الحكم المباراة للاطمئنان على اللاعب.