حكم مباراة الهلال والنصر ينقذ لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

أنقذ الحكم الإسباني تشافي إسترادا لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك قبل ساعات من إقامة مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام قررت قبل تعيين تشافي إسترادا، اختيار الحكم الإسباني ألفونسو ألفاريز لإدارة مباراة الهلال والنصر، ولكن سرعان ما تراجعت اللجنة عن اختيار الأخير وفضلت تعيين الحكم تشافي إسترادا.

ويأتي قرار لجنة الحكام بالتراجع عن تعيين الحكم ألفونسو ألفاريز بسبب سمعته السيئة في التحكيم بإسبانيا، كما أنه مُلقب بـ”حكم الفضيحة” بسبب أخطائه التحكيمية الكارثية التي ارتكبها في مباراة ريال مدريد وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني موسم 2008- 2009، حيث تمت معاقبته وقتها بالإيقاف لمدة خمس أسابيع.

كما أن الحكم ألفونسو ألفاريز لم يَقُدْ أي مباراة تحكيميًّا من أرضية الملعب منذ مايو من عام 2018، وكان اختياره سيفتح النار على لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويُعد تعيين الحكم تشافي إسترادا بمثابة إنقاذ للجنة الحكم من القيل والقال، خاصة أن مباراة الهلال والنصر غدًا ستحدد شكل الموسم والمنافسة بين كبيري الرياض.

وسبق للحكم تشافي إسترادا إدارة 48 مباراة دولية، أشهرها مباراة البرتغال وألمانيا في نهائي يورو تحت 19 عامًا في عام 2014 ووقتها فاز منتخب ألمانيا بالكأس بهدف دون رد.

وقبل الديربي، يُعد نادي الهلال هو صاحب أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن برصيد 22 هدفًا، بينما النصر هو صاحب أقوى خط دفاع في دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث سكن شباك النصر هدفًا واحدًا فقط.