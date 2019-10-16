حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب المواطن

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات – التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وأكدت خدمة المستفيدين في البرنامج على أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
ويلجأ العديد من المستفيدين إلى حاسبة الدعم التقديرية التي يوفرها البرنامج لحساب قيمة الدعم المتوقع لكن يحدث في بعض الأحيان وجود فوارق الأمر الذي يستوجب التذكير بشروط وطريقة حساب الدعم عبر الحاسبة.
وقال حساب المواطن إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي: (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.
وأوضح حساب المواطن أنه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:
- هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم / لا).
- هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.
وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب المواطن ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.
أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.
ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:
- أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.
- أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له، في حالة رب الأسرة، لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب.