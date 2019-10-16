حل مشكلة اختلاف الدعم المودع عن المقدر في حاسبة حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات – التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وأكدت خدمة المستفيدين في البرنامج على أنه يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ويلجأ العديد من المستفيدين إلى حاسبة الدعم التقديرية التي يوفرها البرنامج لحساب قيمة الدعم المتوقع لكن يحدث في بعض الأحيان وجود فوارق الأمر الذي يستوجب التذكير بشروط وطريقة حساب الدعم عبر الحاسبة.

وقال حساب المواطن إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي: (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.