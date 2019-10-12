حل مشكلة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على الإجراء الذي يجب القيام به في حالة كانت الدفعة مرفوضة بسبب عدم وجود حساب بنكي نشط.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًّا على استفسار من مواطنة مسجلة في البرنامج لكن حسابها النفطي غير نشط بالقول: في حال كان الحساب البنكي الخاص بك “غير نشط” لن يتم صرف الدعم، وستكون حالة الدفعة لديك “مرفوضة” ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك.

وفي سياق ذي صلة قال حساب المواطن: إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، المتزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، لافتًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 أكتوبر 2.6 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ23 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.