حمدالله خارجها.. أمرابط يُزين قائمة المنتخب المغربي

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، البوسني وحيد خاليلوزيتش، عن قائمة أسود الأطلسي، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين ضد ليبيا والجابون.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي تواجد النجم نور الدين أمرابط بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب عبدالرزاق حمدالله عن قائمة المنتخب المغربي الأول، على الرغم من تأكيد البعض أن خاليلوزيتش سيستعين بنجم النصر في هذا المعسكر، نظرًا لمعاناة أسود الأطلس الهجومية خلال الفترة الماضية.

ويخوض المنتخب المغربي الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة الرباط، يوم 7 من أكتوبر الجاري، وسيواجه ليبيا في الملعب الشرفي بمدينة وجدة، في العاشر من الشهر ذاته، ثم يلعب مع الجابون في الملعب الكبير بمدينة طنجة، يوم 15 أكتوبر.

وضم خاليلوزيتش 26 لاعبًا في معسكر المنتخب المغربي المقبل، وهم؛ ياسون بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، هشام المجهد، عبد الحميد يونس، رامون سايس، عصام شباك، كيفين مالكويت، جواد ياميق، زهير فضيل، وأشرف حكيمي.

كما تواجد في قائمة المنتخب المغربي الأول، نصير مزراوي، جمزة منديل، سليم أمل الله، سفيان أمرابط، مهدي بوربيعة، أحمد المسعودي، فيصل فجر، عادل تاعربت، رشيد العليوي، نور الدين أمرابط، إسماعيل الحداد، يوسف النصيري، أمين حارث، أسامة الإدريسي وحكيم زياش.