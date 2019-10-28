حمدان الشمراني: هذا ما نعد به جماهير #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد حمدان الشمراني لاعب نادي الاتحاد أن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لديهم إصرار على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة لإرضاء جماهير الاتحاد.

وتحدث حمدان الشمراني قائلًا: لم نُوفق في مباراة أبها، ونعد جماهيرنا بتقديم الأفضل في كل المباريات المقبلة، وكل لاعب منا يشعر بالإحباط بعد الخسارة.

وكان أبها هزم الاتحاد 2-1 أمس الأحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 22 عن طريق ركلة ركنية، استغلها كريم عواضي ليهز شباك العميد برأسية مميزة.

وضغط لاعبو العميد بحثًا عن التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها بتأخر أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل العميد على ركلة جزاء، سددها البرازيلي رومارينهو بنجاح، ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 60، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد وخطف نقاط مباراة الاتحاد ضد أبها.

ونجح النجم روبن غابرييل في تسجيل الهدف الثاني في شباك النمور من ركلة حرة عند الدقيقة 73، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد أبها بهزيمة العميد بهدفين مقابل هدف.

وكان نادي الاتحاد جهز احتجاجًا وقدمه للاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا منه على إشراك أبها للاعب أحمد مصطفى كلاعب مواليد، وهو سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الأولمبي، مما يعني عدم قانونية تسجيله كلاعب مواليد.