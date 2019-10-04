حمدوك يقيل 35 مديرًا للجامعات السودانية

حمدوك يقيل 35 مديرًا للجامعات السودانية

2019/10/04
الساعة 2:24 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرًا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارًا بتعيين مديرين جدد.

ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، “لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة”.

وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء الجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلى كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارًا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه.

وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر.


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