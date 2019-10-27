حمد الله: لابد أن يعرف #الهلال مع من يلعب.. #النصر فريق كبير

المواطن - مروة نبيل

تمنى المغربي عبدالرزاق حمد الله أن يكون ديربي الرياض بداية انطلاقة مميزة لفريق النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء لاعبي العالمي ضد الهلال.

ولعب الهلال ضد النصر على إستاد جامعة الملك سعود، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الديربي بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، وسجل هدفيه حمد الله، فيما أحرز هدف الزعيم كارلوس إدواردو.

وقال النجم المغربي خلال تصريحاته لقناة الرياضية السعودية بعد مباراة الهلال ضد النصر: “أشكر جميع اللاعبين والطاقم الفني والإدارة والجمهور، وكل اللاعبين، فالجميع قدم مباراة كبيرة”.

وتابع حمد الله قائلًا: “كان من المفترض أن نقدم المستوى الذي قدمناه اليوم في كل المباريات، لكن بسبب الإصابات وظروف الفريق لم يحدث، والبداية من اليوم، بعد رجوع اللاعبين من الإصابات”.

وأضاف: “الانطلاقة غير الجيدة لنا في بداية الموسم، تعود لعدة عوامل، منها الإصابات العامل الأساسي، فكنا نفتقد لأربعة لاعبين أساسيين أو أكثر، وأي فريق لا يقدر أن يقدم المطلوب عند فقده عددًا من الأساسين، الآن الجميع عاد، وسنقدم أفضل مما قدمناه الليلة”.

وعن كثرة التمريرات القصيرة من لاعبي الهلال في ديربي الرياض، علق حمد الله قائلًا: “لابد عليهم أن يعلموا مع من يلعبون التمريرات القصيرة، النصر فريق كبير، وإذا أخطأت أمام الكبار أتحمل المسؤولية؛ لأننا نجيد استغلال الفرص”.

واختتم حمد الله تصريحاته قائلًا: “النصر يلعب دائمًا على البطولات، لا يزال مبكرًا على الدوري، حصدنا حتى الآن 14 نقطة، والموسم الماضي كنا أبطالًا بـ70 نقطة، فالمشوار طويل وأمامنا سنة شاقة، نتمناها أن تكون مميزة”.