حمد الله يُفجر أزمة جديدة ومدرب الأخضر الضحية

المواطن - محمد سمعه

أثارت قصة استبعاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من قائمة منتخب المغرب لمواجهة ليبيا والجابون الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خاصة أنها المرة الثانية التي يُستبعد فيها من قائمة أسود الأطلس مع المدرب البوسني الجديد وحيد خليلوزيتش.

وكشف حمد الله مفاجأة جديدة حول أزمة استبعاده المتكرر من المنتخب المغربي حيث قال: هيرفي رينارد كان السبب الرئيسي في مغادرتي لمعسكر المنتخب المغربي قبل أمم إفريقيا وليس لخلافي مع بعض اللاعبين، المدرب كان يُعاملني بشكل سيء للغاية.

وكان حمد الله انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت بمصر؛ مما جعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستبعده من قائمة المغرب التي شاركت في البطولة.

وكشف مصطفى حجي مساعد المدرب في الجهاز الفني لأسود الأطلس في وقت سابق، أن المدير الفني استدعى حمد الله لكن الأخير رفض بحجة عدم استعداده للانضمام إلى أسود الأطلس.

وجاءت تصريحات مصطفى حجي ردًّا على رسالة حمد الله التي قالها عبر حسابه في الإنستجرام حيث قال بأنه لم يتلقَّ أي دعوة من أجل الانضمام للمنتخب المغربي في الفترة الحالية.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أكد خلال مؤتمر صحافي أنه استدعى حمد الله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمد الله رفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

وأكد خليلوزيتش أنه لن يستدعي حمد الله للمنتخب المغربي مجددًا، مضيفًا أن من يرفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لن يُفكر فيه.