حمد الله يُفند ادعاءات مدرب المغرب

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم النصر، حقيقة رفضه الانضمام لمعسكر المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكتب حمد الله منشورًا عبر حسابه في الإنستجرام قائلًا: أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، أنا أصلًا لم أتلقَّ أي دعوة لا من المدرب أو من الجامعة المغربية.

وكان المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، أكد خلال مؤتمر صحافي أنه استدعى حمد الله لمعسكر منتخب أسود الأطلس الحالي، مضيفًا أن حمد الله رفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

وأكد خليلوزيتش أنه لن يستدعي حمد الله للمنتخب المغربي مجددًا، مضيفًا أن من يرفض الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لن يُفكر فيه.

يذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى لحمد الله؛ حيث انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت بمصر؛ مما جعل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستبعده من قائمة المغرب التي شاركت في البطولة.

وعانى حمد الله مؤخرًا من هبوطٍ في المستوى مع نادي النصر منذ انطلاق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة ليبيا والجابون يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في فترة التوقف الدولي الحالية.