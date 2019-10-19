حمد الله يُكرر سيناريو الموسم الماضي من جديد قبل مواجهة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

كرر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، سيناريو الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال.

وكان حمد الله سجل هدفين في دوري الموسم الماضي قبل مواجهة نادي الهلال في الثامن من ديسمبر من عام 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي الموسم الحالي كرر حمد الله الأمر ذاته بإحرازه هدفين حتى الآن في مسابقة الدوري قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة على ملعب الجامعة.

وكان حمد الله سجل الهدف الثاني له في الدوري موسم 2019-2020 بعد إحرازه للهدف الأول في شباك نادي الرائد اليوم.

وسجل حمد الله الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند حلول الدقيقة الثامنة عشرة، ليكون الهدف الثاني لحمد الله في دوري المحترفين بالموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك ضمك يوم 22 أغسطس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

ونجح النصر في التخلص من رقم سلبي لاحقه خلال الجولات الثلاث الماضية، حيث سجل هدفًا بعد أن عانى من عدم التسجيل في آخر ثلاث جولات بـ دوري المحترفين.