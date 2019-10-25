حمد المنتشري: مركز #الاتحاد الحالي مؤسف

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم نادي الاتحاد السابق، حمد المنتشري استياءه من وضع الفريق الأول لكرة القدم حاليًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن المدرب التشيلي لويس سييرا سبب تراجع النتائج.

وتحدث المنتشري عن العميد قائلًا: “الوضع كان سيئًا خلال الفترة الماضية، الاتحاد به عناصر كثيرة، ولكن لا يوجد به عناصر أن تلعب على بطولة أو تنافس، إلا أنها تجعلك في مركز أفضل من مركزك الحالي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الاتحاد يقع في المركز الثامن أو التاسع تقريبًا.. شيء مؤسف لا يليق بنادي الاتحاد، فمع الأسماء الموجودة تكون بين الأربعة الأوائل”.

وأضاف نجم نادي الاتحاد السابق: “طبعًا كان هناك أخطاء كثيرة منها تعاقدات أو أخطاء إدارية، ولكن الخلل الفني كان موجود في المدرب سييرا وتوقعت عدم استمراره مع الفريق”.

وواصل: “محمد العبدلي حل بديلًا مباراة الوصل كانت الأولى له، والحمد لله على الفوز، هو كان مساعدًا للمدرب سييرا وقريبًا من اللاعبين، وبعيداً عن الفلسفة، لعب كل لاعب في مركزه، نزل بالتشكيلة المثالية، ولعب الشوط الأول ممتازاً”.

واستكمل: “هذه خطوة، لدى الاتحاد مباراتين مهمتين ضد أبها والأهلي.. أعتقد هنا الحكم سيكون على محمد العبدلي، أنا أرى أنه يجب أن يحصل المدرب الوطني على فرصة، فهو يستحق وأتمنى أن تثبت المباراتان أنه يستحق الفرصة”.