حملة توعوية في حفر الباطن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

حملة توعوية في حفر الباطن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

2019/10/02
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - -حفر الباطن

أقامت صحة حفر الباطن حملة توعوية تحت شعار “الرحلة إلى المساواة العمرية” تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين يوم 1 أكتوبر من كل عام.

وأقيمت حملة التوعية في المستشفيات وبعض المراكز الصحية، حيث تهدف إلى تعزيز دور المسنين في المجتمع وبنائه والتوعية بأهمية الرعاية الصحية، والنفسية لهم والحد من العنف ضدهم، وإساءة معاملتهم، إضافة إلى تفادي الحوادث لدى المسنين، خصوصًا حوادث السقوط، وتقديم إسهامات للمجتمع عن طريق العمل التطوعي، ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى عن طريق خبراتهم.

وتحرص صحة حفر الباطن على التوعوية لرفع معدل الوقاية وللحفاظ على صحة وسلامة المسنين.


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