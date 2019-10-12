حملة توعوية لليوم العالمي للصحة النفسية في حفرالباطن 

حملة توعوية لليوم العالمي للصحة النفسية في حفرالباطن 

2019/10/12
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - حفرالباطن

تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يقام في 10 أكتوبر من كل عام، تقيم صحة حفرالباطن حملة توعوية باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “تعزيز الصحة النفسية، والوقاية من الانتحار” بهدف زيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية، والعقلية إضافة إلى تعريف الجمهور بمخاطر التوتر النفسي، وعلاقته بالانتحار.

كما أقيمت الحملة في جميع المستشفيات وذلك لتعزيز الصحة النفسية الوقائية، والتركيز على الاكتئاب في مكان العمل وتأثيره في الإنتاجية إضافة إلى الاكتشاف المبكر لأعراض الاكتئاب مع توفير الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة.

وتحرص صحة حفرالباطن على تفعيل الأنشطة التوعوية لتثقيف المجتمع وتعزيز الصحة.

 


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