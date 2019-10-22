حيلة ذكية لإعادة تشغيل هواتف أيفون دون الضغط على أزرار

المواطن - متابعة

أصبح إيقاف تشغيل هاتف ”أبل” أمرًا صعبًا، منذ أن طرحت شركة أبل ”النوتش” في هواتفها الذكية عام 2017، خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتحديث من هواتف أيفون القديمة.

ويؤكد خبراء التقنية وجود حيلة ذكية أو ما وصفوه بالخدعة التي يمكن اتباعها لإعادة تشغيل الهاتف بشكل أسهل عبر نظام IOS 13، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات واختر خيار إمكانية الوصول Accessibility.

• اختر التحكم الصوتي.

• ستجد ميزة التحكم الصوتي في وضع الإيقاف؛ لذا سيكون عليك تشغيلها.

• اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لإعداد التحكم الصوتي.

• بمجرد إعداد ميزة التحكم الصوتي يكون لديك مجموعة من الأوامر قيد التشغيل افتراضيًّا، والتي يمكنك تخصيصها إذا كنت تريد.

• ما عليك سوى قول ” إعادة تشغيل الجهاز ” وستظهر رسالة تسأل عما إذا كنت متأكدًا من إعادة تشغيله.

• سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز أيفون الخاص بك تلقائيًّا