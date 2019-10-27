خالد السليمان: ما زلنا مغروزين في نفس مشاكل التعليم

المواطن - الرياض

أكد الكاتب خالد السليمان أنه استاء من لغة التخاطب بين وزيرين للتعليم؛ لأنها تؤثر على وقار الوزارة.

وأضاف السليمان، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى كان يجب أن يكتفي بالأرقام الخاصة بنتائج الطلاب، ولم يكن عليه أن يعلق عليها في تويتر.

ورأى أنه خطأ كبير أن يُصدر الوزير الحالي، حمد آل الشيخ، بيانًا باسم الوزارة يوجه السهام لكل من سبق لهم تولي المسؤولية، متابعًا: ساءني أن كل ما قيل للأسف صحيح، وهذا يبرز التساؤل: لماذا لُمّعت هذه الأرقام في السابق، والعيسى لا يمكن أن يتنصل من مسؤوليته عن المخرجات التي ينتقدها اليوم، لذلك قلت إنه بدا كمن يطلق النار على قدميه.

وتابع: لا نشكّك إطلاقًا في صدق أو إخلاص أي وزير تولى التعليم، لكن رأيي الشخص أنه لم ينجح أحد منهم، وما زلنا مغروزين في نفس مشاكل التعليم، ما تغير شيء، وكل المبادرات والبرامج حبر على ورق.

وقال: إن وزارة التعليم وزارة تنظير وفلاشات، ظُلمت بالدمج مع التعليم العالي.