خالد القروني: أتمنى الصبر على #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

طالب المدرب المخضرم خالد القروني، مدرب الوحدة والاتحاد السابق، جماهير العميد بالصبر على الفريق الأول، تحت قيادة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقال خالد القروني: الاتحاد في الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم الماضي، وأتمنى أن نصبر على الفريق خاصة أن المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا نجح في اختيار الأجانب وقادر على المنافسة هذا الموسم.

من ناحية أخرى، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق الصحيح من جديد بعد نجاحه في الفوز في آخر جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ناديي الشباب والتعاون.

وكان الجمهور الاتحادي، انتقد نتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الهلال مرتين في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين خلال 4 أيام، ثم الخسارة من ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بثنائية مقابل هدف.

وقال الصحافي عبدالرحمن مشبب للقنوات الرياضية السعودية: الاتحاد خرج بمكتسبات كبيرة بعد فوزه على التعاون في لقاء الثلاثاء، والتعاون تأثر نتيجة تأجيل المباريات.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد التعاون، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بشكل سريع، وتمكن عبدالعزيز البيشي من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة.

وكاد البرازيلي رومارينهو أن يُسجل الهدف الثاني، ولكن حارس المرمى كاسيو أنجوس حولها إلى ركنية، وأحرز نجم العميد زياد الصحفي هدفًا من رأسية مميزة، ولكن حكم مباراة الاتحاد ضد التعاون ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وسدد الكاميروني لياندر تاوامبا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس العميد فواز القرني تألق وأبعدها، ونجح الأرجنتيني إيميليانو فيتشو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد التعاون بتقدم النمور بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني في مباراة الاتحاد ضد التعاون اليوم، ضغط سكري القصيم أملًا في تقليص الفارق، وأهدروا فرصة خطيرة بعدما اصطدمت بالقائم، واستغل رومارينهو تمريرة مميزة من فيتشو ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وقلص تاوامبا الفارق في الدقيقة 67، واستمرت محاولات الفريقين، ولكن لم ينجح أي منهما في تسجيل هدف جديد، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد التعاون بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.