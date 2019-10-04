خالد النمر: هذه طريقة مواجهة الشائعات الصحية

خالد النمر: هذه طريقة مواجهة الشائعات الصحية

2019/10/04
الساعة 9:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن وفر المعلومة الصحيحة تمحو الشائعات الطبية، والتوعية يجب تبدأ منذ الطفولة، مشددًا على أن مسؤولية هذه التوعية تتوزع بالتساوي بين الأسرة ومناهج التعليم، والجهات الصحية الرسمية.

وأضاف النمر خلال حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يحب توفير المعلومات الصحيحة حتى لا تنتشر الشائعات، ولهذا أصبح هناك متحدث رسمي لكل إدارة للرد على مثل هذه الشائعات، خاصةً وأن هناك من يستفيدون منها سواء معالجين شعبيين أو مسوقي المنتجات.

وتابع أن الشائعات في كل مكان بالعالم، ولكن كل دولة تقوم بواجبها من ناحية وزارة الصحة لتقديم المعلومة الصحيحة، والدليل أن من يمرض يلجأ إلى المستشفيات أو الأطباء مباشرة.


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