خبر سار يُعزز من حظوظ #النصر للفوز على #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي النصر خبرًا سارًا وذلك قبل مواجهة نادي الهلال يوم الأحد المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقترب اللاعب النيجيري أحمد موسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من العودة للتدريبات الجماعية قبل ثلاثة أيام من مواجهة نادي الهلال على ملعب جامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وإذا شارك موسى في لقاء الهلال، سيُشكل قوة هجومية مع المغربي عبدالرزاق حمدالله تُسبب القلق لدفاعات نادي الهلال.

ويخوض أحمد موسى حاليًا خطوات برنامجه التأهيلي بصورة جيدة، كما يُجهز الفريق الطبي اللاعب عبدالفتاح آدم من أجل المشاركة في مباريات العالمي خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قدم الإعلامي وليد الفراج الحل الأمثل من أجل تخفيف التعصب بين جمهوري الهلال والنصر، وذلك قبل مواجهة الفريقين في ديربي الرياض يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال وليد الفراج في برنامج ” الدوري مع وليد”: مجرد تغريدة مؤازرة لممثل السعودية نادي الهلال في البطولة الآسيوية، من نادي النصر، ستُساعد في تخفيف التعصب، أثق بالإخوة في نادي النصر.

ويسعى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال إلى تجاوز الاختبار الأصعب، وتحقيق الفوز على نادي النصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان لوشيسكو مدرب الهلال تحدث في وقت سابق وقال بأن مباراة النصر المقبلة جعلته يرفض النوم، حيث فضّل الاستيقاظ من أجل متابعة خطة لعب العالمي ووضع الخطة المناسبة للفريق الهلالي لتحقيق الفوز يوم الأحد المقبل.

وقال لوشيسكو بأن إحراز نادي السد الهدف الأول في مباراة الهلال، تسبب في وجود توتر كبير للاعبي أزرق العاصمة مما جعل السد يُحرز ثلاثة أهداف أخرى في اللقاء.

بالطبع في حال فاز الهلال على النصر، سينفرد الأزرق بصدارة الدوري وهذا ما قد يجعل مدرب الهلال ينام بعد مباراة عصيبة.