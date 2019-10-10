خسة وشذوذ .. قطر تدعم عدوان تركيا على سوريا

المواطن - الرياض

في موقف أقل ما يوصف بالخسة والشذوذ والخروج عن الإجماع العربي والدولي تعلن قطر بكل بجاحة دعمها للعملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا.

وفي الوقت الذي نددت فيه المملكة وجامعة الدول العربية وعدد من الدول الغربية بالعدوان التركي على سوريا خرج وزير الدفاع القطري خالد العطية، ليعلن على الملأ مساندة بلاده لهذه الجريمة التركية.

وكانت الولايات المتحدة لوحت بفرض عقوبات على تركيا إذا ما استمرت في العملية العسكرية شمال شرق سوريا فيما طالب الاتحاد الأوروبي، أنقرهَ بالعدول عن هذه العملية، حتى حلف الناتو الذي يضم تركيا في عضويته أعرب أمس عن تخوفه من هذه العملية داعياً تركيا إلى تجنب التصعيد ووقف العمليات الحربية.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أعرب يوم أمس عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية في الأراضي السورية زاعماً أنه يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.