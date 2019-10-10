خطأ قانوني يُورط إدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص الناقد الرياضي والقانوني محمد الدويش على توجيه رسالة إلى الهيئة العامة للرياضة، وذلك بعد تعاقد مجلس إدارة النصر مع شركة مياه ” نقي” لرعاية الفريق الأول.

وقال محمد الدويش عبر حسابه الرسمي في تويتر: توقيع العقود وحسب المادة 33 من لائحة الأندية الرياضية من اختصاص الرئيس التنفيذي للنادي وهذه الصفة لم ترد في خبر توقيع عقد المياه أمس، إدارة النصر لا تُطبق اللائحة مع التحية للهيئة العامة للرياضة.

ووقع مجلس إدارة نادي النصر، أمس الأربعاء، عقد شراكة مع شركة “نقي” للمياه؛ لتُصبح بذلك المياه الرسمية للعالمي.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر: إن شركة نقي للمياه ستحصل على العديد من المزايا وحقوق الإعلانات بفضل رعايتها للعالمي، حيث سيتم وضع اسم الشركة على الجزء السفلي من زي الفريق الأول لكرة القدم.

وستُطلق نقي للمياه بموجب هذه الشراكة “مياه قطرة النصر” التي سيتم طرحها بتصميم خاص للنادي في الأسواق خلال الأيام القادمة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عضو مجلس إدارة النصر ناصر الجميد وعبدالعزيز الصائغ المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة نقي للمياه.