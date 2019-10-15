خطة يوفنتوس لهزيمة ريال مدريد في سباق ضم كريستيان إيركسن

المواطن - محمد سمعه

يبذل نادي يوفنتوس الإيطالي جهودًا قوية خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تأمين صفقة التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان إيركسن ألمح برغبته في مغادرة توتنهام مع بداية عام 2020، مما جعل فريق ريال مدريد الإسباني يتحرك لحسم الصفقة في شتاء العام المقبل.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن يوفنتوس سيحاول التخلص من الفرنسي أدريين رابيو لنادي توتنهام مقابل التعاقد مع كريستيان إيركسن.

وسجل كريستيان إيركسن هدفًا واحدًا وصنع تمريرة واحدة حاسمة خلال 11 مباراة مع توتنهام في الموسم الجاري.

ولعب إيركسن مع نادي توتنهام في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018- 2019 ضد فريق ليفربول الإنجليزي.