خطر يُلاحق #الهلال في حال تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي الهلال خطرًا في حال نجاحه في إقصاء نادي السد القطري والعبور إلى الدور النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي حال نال أحد 6 لاعبين من فريق الهلال بطاقة صفراء غدًا أمام السد فسيكون غائبًا عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي من المقرر إقامته على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض إذا نجح الهلال في عبور دور الأربعة.

يذكر أن اللاعبين الستة المهددين بالغياب هم: “هتان باهبري، عبدالله عطيف، علي البليهي، ناصر الدوسري، بافيتيمبي غوميز، سلمان الفرج”.

وإذا تمكن الهلال من الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا 2019، فسيكون نجح في العبور للدور النهائي للمرة الثالثة في آخر ست سنوات، ويريد الهلال عند عبوره للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا فك العقدة والفوز باللقب الآسيوي الثالث، بعد أن خسر الفرصة في التتويج بالبطولة عامي 2014 و 2017.

وتنطلق مباراة الهلال والسد غدًا الثلاثاء في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو، لمباراة الهلال ضد السد القطري، وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشلهوب وكاريلو شاركا في تدريبات الفريق الأول الجماعية أمس الأحد، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة الهلال ضد السد المقبلة.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

وتضاءلت فرص مشاركة حارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف، في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف لا زال يواصل برنامجه التأهيلي، وأجرى فحصًا طبيًّا أمس الأحد، للاطمئنان على إصابته.