خطوات معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب المواطن يسعى العديد من المواطنين إلى مراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ.
ويلجأ الكثيرون إلى حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن قبل التواصل مع خدمة العملاء سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رقم خدمة المستفيدين.
وقال حساب المواطن إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.
وأوضح حساب المواطن انه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:
- هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن (نعم / لا).
- هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.
وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلاً في حساب المواطن ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.
أما إذا كان المستعلم مسجلاً في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.
ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:
- أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.
- أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له – في حالة رب الأسرة – لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب.
وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%،بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.