خطوات معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب المواطن يسعى العديد من المواطنين إلى مراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ.

ويلجأ الكثيرون إلى حاسبة الدعم التقديرية في حساب المواطن قبل التواصل مع خدمة العملاء سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رقم خدمة المستفيدين.

وقال حساب المواطن إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.