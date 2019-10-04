خطوة للتوظيف 2019 يختتم فعالياته بمشاركة 83 جهة حكومية وخاصة

المواطن - واس

اختتم معرض “خطوة للتوظيف النسائي 2019” فعالياته مساء أمس الخميس بعد أن استقطب السيدات والخريجات للاطلاع على فرص العمل والوظائف والبرامج التي قدمها أكثر من 83 جهة حكومية وخاصة محلية وعالمية .

ويهدف المعرض الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة أرامكوا وشركة تكامل القابضة، إلى تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بجميع المؤهلات التعليمية والخبرات العملية، حيث أسهم هذا الحدث في تعزيز حضور المرأة كعنصر فعال في سوق العمل بالمملكة من خلال إثراء فرص الحصول على الوظائف، وتطوير مهاراتها وتعزيزها .

واشتملت برامج المعرض على جلسات نقاش الأولى: بعنوان (التمييز العمري في بيئة العمل) ، ومبادرة ( مستقبل العمل) ، و (المواهب السعودية في الإعلام وكتابة المحتوى)، إضافة إلى 4 ورش عمل تناولت عدة موضوعات منها “التعرف على العمل عن بعد، نصائح لأجل أن تصبح مقدماً أفضل، وورشة صنع السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية، إضافة إلى عدد من الورش التي قدمها خبراء ومختصين باللغتين العربية والإنجليزية.

واستقبل المعرض طالبات من الجامعات السعودية لحضور المنتدى والاستفادة من جلساته الحوارية التي قدمها خُبراء من مختلف أنحاء العالم.

وقدم فريق من الموارد البشرية بإدارة منصة نصائح للباحثات عن العمل ، كما أجرى مقابلات معهن بشأن فرص العمل المتاحة.