خطوة واحدة من #الاتحاد تُنهي مسيرة سييرا

المواطن - محمد سمعه

تبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بديل له.

وستعلن إدارة الاتحاد عن إقالة خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب آخر، في حال نجحت في المفاوضات مع المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق.

وتنتظر إدارة الاتحاد موافقة المدرب جروس على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من أجل إقالة سييرا بشكل رسمي.

يذكر أن جروس كان قريبًا من تدريب النادي الأهلي بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لكن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي رفض قدومه لوجود ملاحظات لديه على المدرب السويسري.

ويمر المدرب سييرا بفترة سيئة مع الاتحاد، حيث قدم الفريق الأول لكرة القدم نتائج سلبية كان آخرها الخسارة من الحزم في دوري المحترفين، والخسارة كذلك من نادي الهلال مرتين خلال 4 أيام في دوري أبطال آسيا وفي دوري المحترفين.

ويملك كريستيان جروس خبرة جيدة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015-2016.