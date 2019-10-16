خماسي الأخضر ينضم لتدريبات #النصر

المواطن - محمد سمعه

انضم اللاعبون الدوليون لتدريبات نادي النصر، اليوم الأربعاء، وذلك بعد العودة من المنتخب السعودي عقب التعادل أمس الثلاثاء مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر أن خماسي الأخضر “عبدالله الخيبري، عبدالله مادو، يحيى الشهري، فراس البريكان، عبدالرحمن الدوسري” انضموا لتدريبات العالمي مع انضمام رباعي المنتخب الأولمبي “فرج الغشيان، عبدالإله العمري، زيد البواردي، صالح الوحيمد” لتدريبات الفريق الأول.

وسينضم المغربي نور الدين أمرابط لتدريبات النصر غدًا الخميس، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده.

وواصل النيجيري أحمد موسى برنامجه اللياقي بينما واصل عبدالفتاح آدم برنامجه العلاجي.