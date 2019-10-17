خورخي ألميرون: الشباب سينافس على صدارة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لنادي الشباب أن الليث قادر على المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

وتحدث ألميرون قائلًا: أعدكم بالجدية من أجل المنافسة على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، والشباب قادر على المنافسة.

ويستعد نادي الشباب يوم السبت 19 أكتوبر الجاري لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارها بنقل مباراتي الشباب ضد الاتفاق والوحدة ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام المباراتان على ملعب الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر نادي الشباب بمدينة الرياض، بدلًا من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في نفس مواعيدهما المحددة من قبل.

وأوضحت اللجنة أن قرار النقل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والمتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ملعب الملز في الوقت الحالي.

وتابع بيان اللجنة: “بالإضافة إلى التقرير الوارد إلى لجنة المسابقات من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حالة منشأة نادي الشباب”.