خياران أمام #الاتحاد قبل تأزم موقفه

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى تصحيح أوضاعه من أجل تجنب أزمات الموسم الماضي، عندما عانى الفريق من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال الناقد الرياضي عيد الثقيل : إذا عاد الفكر السليم والمال لنادي الاتحاد، الفريق سيكون قويًا للغاية ويتخلص من أزماته.

وأضاف الثقيل: “جميع مشاكل نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة كانت بسبب نقص المال وغياب الفكر، وجميع الرؤساء السابقين للاتحاد كانوا معظمهم شباب ومجتهدين ولكن نقص الخبرات في الوسط الرياضي كان واضحًا عليهم”.

وتابع الثقيل: الاتحاد أمام الوصل لعب بأداء غير مُرضٍ على الرغم من تحقيقه للفوز.

وأصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يُفكر في تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل متواصل مع بداية شهر نوفمبر المقبل حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الإدارة الاتحادية للتعاقد مع مدرب أجنبي يقود الفريق بالمرحلة المقبلة.

وكان محمد العبدلي نجح أمس الأربعاء في قيادة نادي الاتحاد للفوز على الوصل الإماراتي في الإمارات بثنائية مقابل هدف في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشعر جمهور الاتحاد بالثقة في المدرب محمد العبدلي الذي قدم العميد تحت يده بالأمس لقاء مميزًا أمام نادي الوصل.

وبالطبع فإن بقاء العبدلي لبعض الوقت في إدارة الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد يجعل الإدارة تتريث في اختيار المدرب مما يُجنبها خطأ التعجل في اختيار مدرب خاطئ يؤدي إلى تحقيق نتائج كارثية مع الاتحاد في المستقبل.